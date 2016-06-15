Москва, 15 июня, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий инвалидам упростить доступ в подъезды многоквартирных жилых домов, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня. Жильцы многоквартирного дома лишатся права возражать против установки пандуса у подъезда — если инициатор найдет на это средства.

ИА REGNUM Госдума

«Мы предлагаем сделать так: если есть ресурсы у региональных органов или органов местного самоуправления или, если сам жилец нашел какие-то внебюджетные источники для установки пандуса, то собственники жилого помещения не имеют права рассматривать этот вопрос. То есть, если есть ресурсы, то человек должен беспрепятственно сделать так, чтобы общедомовое имущество было доступно для людей с инвалидностью», — пояснил депутат Госдумы Михаил Терентьев («Единая Россия»).

С 1 июля 2016 года начнут действовать изменения в Жилищный кодекс, согласно которым органы государственной власти и органы местного самоуправления обеспечивают инвалидам условия для беспрепятственного доступа к общему имуществу в многоквартирных домах.