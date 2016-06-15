Вологда, 15 июня, 2016, 14:10 — ИА Регнум. В регионе подвели предварительные итоги декларационной кампании. С начала года жители Вологодской области сдали налоговикам более 81,5 тысячи деклараций. С января по апрель о доходах отчитались индивидуальные предприниматели, частнопрактикующие нотариусы и адвокаты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном УФНС.

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«Еще более 17,7 тысяч деклараций представили вологжане, которые в прошлом году продавали имущество, сдавали в аренду дома и квартиры, совершали операции с ценными бумагами, получали подарки и выигрывали в лотерею. При этом о доходах, превышающих миллион рублей, заявили 1255 человек, что на 2,7% больше прошлогодних показателей», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM специалисты областного управления ФНС.

Кроме того, более 65 тысяч человек претендуют на социальные налоговые вычеты. В их число входят вологжане, которые в прошлом году платно лечились, учились, либо покупали квартиры. В общей сложности государство вернет им около 1,5 млрд рублей. Сейчас специалисты проверяют декларации, часть средств уже перечислены на счета жителей региона.

Добавим, что по предварительным подсчетам жители области должны доплатить в бюджет более 391 млн. рублей. Сделать это нужно до 15 июля. Опоздавшим придется заплатить больше: несвоевременная сдача декларации грозит вологжанам штрафом от 1000 рублей