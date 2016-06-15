Ставрополь, 15 июня, 2016, 14:08 — ИА Регнум.



Константин Маковский. В парке. 1881

При установлении границ национального парка Кисловодска из его территории были исключены два пригодных участка и вместо них включены менее пригодные. Планируется возбуждение уголовных дел в отношении сотрудников Росреества и руководства города Кисловодска. Об этом заявил 15 июня в Ставрополе начальник отдела по надзору за исполнением земельного и природоохранного законодательства прокуратуры края Юрий Мережко в рамках Первого открытого форума прокуратуры Ставропольского края, передает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о двух участках общей площадью 9 га, которые усилием чиновников были изъяты из парковой зоны. Мережко уточнил, что отсоединение парковых земель произошло еще в 2012 году, когда Кисловодскому парку еще не был присвоен статус национального.

Вместо двух изъятых земельных участков, пригодных для парковой зоны, чиновники включили в территорию парка два других участка, менее пригодных.

«В настоящее время решается вопрос о возбуждегнии дела о превышении должностных полномочий представителями Росреестра и руководством Кисловодска», — сказал Мережко.

Комментируя ситуацию с земельными участками парка, прокурор Ставропольского края Юрий Турыгин отметил, что на территории парка есть еще десять участков без правоустанавливающих документов.

Напомним, 7 июня 2016 года постановлением главы правительства РФ Дмитрия Медведева на территории Кисловодска создан национальный парк на площади 965,7942 га. Это решение обусловлено необходимостью сохранности и восстановления уникальных природных ресурсов Кисловодска, лечебно-рекреационного потенциала и инфраструктуры Кисловодского курортного парка.

Создание нацпарка создаёт правовые основания для обеспечения режима особой охраны природных комплексов и объектов на территории национального парка «Кисловодский». Это уникальные климатические условия, минеральные источники, высокая ионизация воздуха, разветвлённая сеть терренкурных дорожек общей протяжённостью около 90 км, развитая инфраструктура.

На территории национального парка зарегистрировано более 250 древесных пород, более 900 видов травянистых растений, более 200 видов птиц и около 40 видов млекопитающих. При этом около 50 видов растений и животных занесено в Красные книги России и Ставропольского края.

Комплекс мер по сохранению и развитию Кисловодского курортного парка до 2020 года подготовлен во исполнение перечня поручений президента России 18 апреля 2015 года. В рамках плана сохранения и развития Кисловодского лечебного курортного парка до 2020 года запланировано совершенствование земельно-имущественных отношений внутри территории парка, благоустройство и сохранение памятников культурного наследия и при этом развитие современной туристической инфраструктуры.