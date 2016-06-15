Иркутск, 15 июня, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Агентство лесного хозяйства Иркутской области с сегодняшнего дня переименовано в министерство лесного комплекса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приангарья, указом главы региона Сергея Левченко новый орган исполнительной власти региона возглавил Сергей Шеверда, до этого руководивший агентством.

Иван Шишкин. Лес вечером 1868-1869

«Министерство лесного комплекса является правопреемником минэкономразвития региона в отношении функций, связанных с развитием деревообработки, отбором заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в сфере освоения лесов, контролем за реализацией этих проектов, формированием приоритетных направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов», — рассказали в правительстве.

Кроме того, от министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области министерству лесного комплекса переданы полномочия в сфере лесного хозяйства. Ранее действовавшие обязательства минэкономразвития и минприроды в лесной сфере также переданы новому министерству.

Также при министерстве будут работать отдел федерального государственного лесного надзора и пожарного надзора в лесах и отдел государственной политики в области лесных отношений. Сохраняются территориальные отделы во всех 37-ми лесничествах области. Сергей Шеверда отметил, что создание нового министерства не приведет к сокращению или увеличению штатных сотрудников в исполнительных органах государственной власти Иркутской области. Девять человек перейдут на работу в министерство лесного комплекса из минэкономразвития и пять — из регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 6 октября 2015 года, глава региона сообщил, что у правительства Приангарья большие задачи по лесному комплексу, в частности, это касается эффективной лесопереработки и наведения порядка в лесной сфере. По его мнению, полномочия министерства гораздо шире, чем у агентства, что позволит решать вопросы, связанные с лесной отраслью, комплексно и гораздо эффективней.