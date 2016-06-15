Москва, 15 июня, 2016, 14:05 — ИА Регнум. 15 июня в Совете Федерации обсуждается законопроект, который вносит поправки в лесной кодекс РФ в части возмещения вреда, причиненного лесам вследствие нарушения законодательства. Ранее документ прошел второе и третье чтение в Госдуме, однако пока принят не был. Улучшится ли благодаря нововведению положение лесного хозяйства России или речь идет лишь о попытке переложить ответственность на плечи частных лиц, и как принятие проекта отразится на состоянии «зеленого пояса» Москвы, в комментарии корреспонденту ИА REGNUM пояснил руководитель группы общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса Регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Московской области Антон Хлынов.

Василий Максимов. Лесной сторож (фрагмент). 1896

«Речь идет прежде всего об улучшении ситуации с так называемыми средообразующими функциями лесов, которые используются для промышленной заготовки древесины, и об усилении ответственности арендаторов за использование лесов», — заявил Хлынов. В первую очередь речь идет о частных лицах, занятых заготовкой древесины, и закон коснется регионов, где данная заготовка разрешена.

Что же касается непосредственно Московской области, то регион имеет несколько иную специфику. В данном случае дамокловым мечом над лесами висит не неуемная вырубка, а массовая рекреация и замершие в ожидании арендаторы, которые надеются получить разрешение на застройку выбранных участков, отметил Хлынов.

«Все леса в области являются защитными, поэтому здесь арендаторы — это в основном лица, которые взяли де-юре и де-факто леса в рекреационную аренду. То есть для личных целей. Либо взяли какие-то более-менее крупные участки леса, которые пока ждут своего часа. Давно ходят разговоры о том, что пора бы разрешить капитальное строительство в лесах, хотя мы выступаем против этого, и наш другой законопроект о зеленом щите нацелен как раз на противодействие данному намерению. Поэтому некоторая часть лесов, которые раньше были взяты в рекреационную аренду, сейчас фактически не используются, за ними мало присмотра, потому что арендаторы заготовку древесины не ведут, ждут, пока что-то на законодательном уровне разрешат. Хотя мы считаем, что это вряд ли произойдет. Все-таки, наверное, можно говорить о том, что Подмосковье в целом — это регион более-менее благоприятный», — пояснил он.

Еще один аспект, который пока оставили без внимания законодатели, — это пожарная безопасность. Сейчас ответственность за нее «размыта» между арендаторами лесных участков, регионами и федеральными органами власти в лице Рослесхоза, Минприроды России и МЧС, которое контролирует регионы. «Причем определенная часть вопросов как всегда сводится к якобы недостатку финансирования на реализацию противопожарных мероприятий. Ну, кроме того, например, на особо охраняемых территориях федерального значения у нас ответственность за пожарную ситуацию, противопожарные мероприятия, несут соответствующие федеральные государственные бюджетные учреждения», — пояснил руководитель группы общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса Регионального штаба ОНФ в Московской области. В то же время законопроект направлен, в первую очередь, только на арендаторов.

Важным для лесного хозяйства «пробелом» выступает и нехватка кадров. Он делает фактически невозможным контроль за действиями туристов, что часто является причиной возникновения пожаров. «Силы лесной охраны оказались подорваны с момента вступления в силу нового Лесного кодекса почти 10 лет назад. Контроль за ситуацией на местах необходимо усиливать, здесь целый комплекс мер необходимо предпринимать, связанных с конституциональным усилением службы. Это кадровый вопрос, вопрос полномочий. В настоящее время, когда на сотни гектар приходится 1−2 лесничих, ситуацию оказывается сложной», — подчеркнул Хлынов.

«Усиление ответственности арендаторов — это важно. Но, опять же, все перекладывать на частников — не совсем правильно», — резюмировал он.