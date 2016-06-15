Калуга, 15 июня, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Память красноармейца Кенжебека Атомбекова из Казахстана, погибшего в годы Великой Отечественной войны и похороненного в братской могиле на Воинском мемориальном кладбище Калуги почтила 14 июня делегация из казахского города Алма-Ата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы городской управы Калуги

По информации городской управы Калуги, длительное время семья Атомбековых из Казахстана не могла выяснить, где нашел свой последний приют их отец, дед и прадед. Спустя 70 лет дочь, пять внуков и правнук приехали на могилу своего предка в Калугу, который отдал свою жизнь в борьбе с фашизмом. Содействие и помощь родным Атомбекова Кенжебека оказал начальник отдела военного комиссариата Калужской области по Московскому округу города Калуги и Ферзиковскому району Иван Маркин.

Родственники погибшего воина, вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и сотрудниками горуправы почтили память Кенжебека Атомбекова минутой молчания, возложили венок и цветы к стене Героев на Воинском мемориальном кладбище Калуги.