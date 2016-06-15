Майкоп, 15 июня, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Состояние организации страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Республике Адыгея стало одной из тем обсуждения последнем заседании Госсовета-Хасэ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе законодательного органа 15 июня, к разговору были приглашены представители республиканского управления ГИБДД, отделения Национального банка, страховых кампаний «Ингострах», «ВСК», «Росгосстрах», «Согласие», «Согаз», «Страховое общество газовой промышленности».

Pictures of Money Автострахование

Необходимость рассмотрения этого вопроса, как пояснил председатель комитета по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Игорь Ческидов, возникла в связи с многочисленными обращениями граждан, которые жалуются на искусственное создание дефицита полисов автострахования ОСАГО, большие очереди для их получения и навязывание оформления дополнительных страховых услуг, технические проблемы с единой электронной базой.

Депутаты жестко, критически высказали претензии и замечания по организации работы страховых кампаний, отметив, что ситуация с несоблюдением законных прав граждан при заключении договоров обязательного автострахования приобретает негативный общественный резонанс и социальную напряженность.

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В итоге было решено принять обращение Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея к страховым компаниям, филиалы которых предоставляют услуги на территории республики по ОСАГО, с предложением об устранении нарушений действующего законодательства. Кроме того, депутаты намерены обратиться в республиканскую прокуратуру с предложением проверить соблюдение требований законодательства в данной сфере.

Добавим, что Адыгея, наряду с Ростовской областью и Краснодарским краем, вошла в число регионов, в которых чаще всего выявляются нарушения продажи полисов ОСАГО среди страховых компаний. Соответствующий мониторинг активисты ОНФ провели с апреля по май текущего года. Из 58 проверенных страховщиков, работающих на этих территориях, признаки нарушений были выявлены у 38 структур (66%). Меньше всего нарушений было зафиксировано в Северо-Западном федеральном округе. Исключения из правил составляют такие регионы, как Мурманская и Кировская области, где доля нарушений оказалась достаточно высокой. В среднем по СЗФО из 49 проверенных субъектов страхового дела нарушения были обнаружены у 11 (22%). В общей сложности по результатам проверки рынка автострахования нарушения активисты Народного фронта выявили в 52 регионах из 70. Причем в отдельных регионах доля страховщиков-нарушителей достигал почти 70%.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время пленарного заседания в Госдуме заявила, что в ряде регионов сохраняются проблемы с ОСАГО, однако в целом ситуация с этим видом страхования улучшилась.