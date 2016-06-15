Москва, 15 июня, 2016, 14:01 — ИА Регнум.



comandir.com Карта «Тройка»

Новые транспортные карты «Тройка», оснащенные QR-кодом, смогут приобрести жители Москвы. Планируется выпустить 7 млн карт — такого тиража хватит на ближайшие несколько лет, сообщает 15 июня официальный портал мэрии столицы.

Как пояснили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, определение номера карты «Тройка» с помощью QR-кода необходимо для автоматизированного ввода номера карты в различные программы. Например, такая функция позволит пополнить баланс карты или восстановить ее в случае, если чип карты неисправен или не читается устройством.

В дальнейшем с помощью QR-кода можно будет пополнить карту на едином транспортном портале, отсканировав ее камерой мобильного телефона. Новая карта обойдется пассажирам в ту же сумму — 50 рублей.

По подсчетам, сейчас 7 млн столичных пассажиров пользуются «Тройкой», именно столько карт было приобретено за три года. Соответственно, новый тираж карты закроет потребность в ней на ближайшие годы.