Владикавказ, 15 июня, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Уровень регистрируемой безработицы в Северной Осетии составил 2,6% от экономически активного населения. Как сообщает 15 июня корреспондент ИА REGNUM, с начала текущего года в службу занятости республики за содействием в поиске подходящей работы обратился 9481 человек.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

В настоящее время на территории региона зафиксирован рост численности граждан, предполагаемых к увольнению. Список тех, кто потеряет работу, состоит из 2034 человек. Сегодня в режиме неполной занятости, простое, отпусках без сохранения заработной платы находятся 629 человек в 11 организациях и крупных промышленных предприятиях региона. На учете в Комитете РСО-Алания по занятости населения в качестве безработных состоят 8700 жителей Северной Осетии. При этом в службу по трудоустройству с начала года поступили сведения о 1415 вакансиях от 364 работодателей.

По информации региональной службы занятости населения, с начала 2016 года на предприятиях и организациях республики остались без работы 577 человек. В настоящее время наиболее многочисленное высвобождение мест пройдет в ОАО «Владикавказские тепловые сети» — 728 человек, а также в АКБ «1Банк». Отметим, что 68 сотрудников обанкротившегося в марте банковского учреждения будут уволены с 18 июля текущего года. Ряды безработных после 1 августа пополнятся также и 55 сотрудниками управления Федеральной службы судебных приставов по РСО-Алания. Еще раньше остались без работы 171 сотрудник управления Госнаркоконтроля и 281 — миграционной службы. Эти структуры упразднены на федеральном уровне. На 77 человек сокращает свой штат завод «Электроцинк».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в минувшем году в Северной Осетии рабочие места потеряли 1132 человека. Ряды безработных пополнились в результате ликвидации организаций, сокращения численности или штата работников. Приказом Минтруда России от 27 мая 2015 года РСО-Алания вошла в число субъектов с напряженной ситуацией на рынке труда.