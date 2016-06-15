Париж, 15 июня, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Фотошпионы сделали снимки обновленного седана Dacia Logan, который на российском рынке продается под названием Renault Logan, сообщает «Колеса.ру».

carscoop.blogspot.com Dacia Logan

После рестайлинга у модели изменятся передняя и задняя части, а в моторную гамму, вероятно, войдет новый двигатель.

Поскольку камуфляжем скрыты передняя и задняя часть машины, издание предположило, что у седана изменится форма задних фонарей, передние фары, радиаторная решетка и геометрия переднего бампера. Фотографии рестайлингового интерьера пока нигде не публиковались. Возможно, модель оснастят новым мотором, так как на тестовом прототипе замечена нестандартная выхлопная система.

Не исключено, что обновленный Logan может получить 1,2-литровый турбомотор мощностью 125 лошадиных сил от кроссовера Duster.

Публичная премьера седана и универсала Dacia Logan состоится в октябре на Парижском автосалоне, а на рынок новинки поступят в конце 2016 года.