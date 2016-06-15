Мурманск, 15 июня, 2016, 13:56 — ИА Регнум.



Henry Wilmer Неродившейся малыш

Всего 15 процентов мурманчанок, решившихся на аборт, делают это по медицинским показаниям. Такую статистику, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, выступая на заседании межведомственной комиссии по реализации социальной политики в интересах семьи, женщин и детей при правительстве Мурманской области, привёл уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган.

«Я настойчиво продолжаю считать, что мы можем в нашей области сделать достаточно больше шагов, чтобы убедить мам, которые принимают решение об искусственном прерывании беременности передумать, — отметил Коган. — Причины для этого у мамы — социальные, психологические, житейские. Только 15 процентов будущих матерей это делают по медицинским показаниям. Все остальные должны получать какую-то поддержку. Мы договорились с представителем нашей Мурманской епархии, что они тоже будут участвовать в этом. У нас свыше 9 тысяч детей в Мурманской области появляется на свет, но при этом свыше 4 тысяч фактов и случаев искусственного прерывания беременности».

Тем не менее, по словам Когана, есть и позитивная статистика.

«У нас какие-то движения сделаны, 110 ребят появились на свет благодаря тому, что их мамы передумали. Разве это плохо?», — обратился к собравшимся уполномоченный.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, последние несколько лет в Мурманской области сохраняются позитивные демографические тенденции. К примеру, в 2015 году в регионе появилось на 82 ребёнка больше, чем в 2014 году.