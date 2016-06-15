На 9 тысяч родившихся мурманских детей приходится 4 тысячи абортов
Мурманск, 15 июня, 2016, 13:56 — ИА Регнум.
Всего 15 процентов мурманчанок, решившихся на аборт, делают это по медицинским показаниям. Такую статистику, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, выступая на заседании межведомственной комиссии по реализации социальной политики в интересах семьи, женщин и детей при правительстве Мурманской области, привёл уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган.
«Я настойчиво продолжаю считать, что мы можем в нашей области сделать достаточно больше шагов, чтобы убедить мам, которые принимают решение об искусственном прерывании беременности передумать, — отметил Коган. — Причины для этого у мамы — социальные, психологические, житейские. Только 15 процентов будущих матерей это делают по медицинским показаниям. Все остальные должны получать какую-то поддержку. Мы договорились с представителем нашей Мурманской епархии, что они тоже будут участвовать в этом. У нас свыше 9 тысяч детей в Мурманской области появляется на свет, но при этом свыше 4 тысяч фактов и случаев искусственного прерывания беременности».
Тем не менее, по словам Когана, есть и позитивная статистика.
«У нас какие-то движения сделаны, 110 ребят появились на свет благодаря тому, что их мамы передумали. Разве это плохо?», — обратился к собравшимся уполномоченный.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, последние несколько лет в Мурманской области сохраняются позитивные демографические тенденции. К примеру, в 2015 году в регионе появилось на 82 ребёнка больше, чем в 2014 году.