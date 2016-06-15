Владикавказ, 15 июня, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Добровольцы Аланского республиканского казачьего округа Терского казачьего войска (ТКВ) вновь приступили к охране государственной границы России на североосетинском участке. Службу казаки несут совместно с пограничными нарядами Погрануправления ФСБ РФ по РСО-Алания. Как сообщает 15 июня корреспондент ИА REGNUM, перед тем как выйти в дозор, казаков обучили несению погранслужбы.

Василий Суриков. Казак с ружьем. 1893

Отметим, что помимо непосредственного участия в службе по охране госграницы представители казачества будут проводить разъяснительную работу с жителями и гостями Северной Осетии о правилах режима государственной границы и пограничного режима. Кроме того, казаки будут проверять документы у граждан, находящихся в погранзоне.

По данным погрануправления, в 2014—2015 годах члены казачьих дружин Северной Осетии приняли участие в охране границы более 520 раз, общая продолжительность службы составила около пяти тысяч часов. С помощью добровольцев-казаков удалось задержать 20 нарушителей режима границы и свыше 40 нарушителей пограничного режима. Отметим, что ряд населенных пунктов Северной Осетии остаются закрытыми для свободного посещения туристами.

Напомним, что впервые казаки вышли на охрану границы с пограничниками еще в 2013 году. Тогда же между Пограничным управлением ФСБ России по РСО-Алания и Аланским республиканским казачьим округом Терского казачьего войска (АРКО ТКВ) было подписано соглашение «Об оказании содействия в сфере защиты госграницы Российской Федерации».