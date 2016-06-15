Симферополь, 15 июня, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Поток туристов, прибывающих в Крым с территории Украины, существенно вырос. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

«Курортный сезон в Крыму уже начался, и первые волны увеличившегося потока туристов приняли на себя сотрудники контролирующих органов, осуществляющие свою деятельность в пунктах пропуска через государственную границу РФ», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на период летнего сезона у пограничников становится заметно больше работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июня министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий заявил, что туристический поток в Крым к 10 июня текущего года на 24,2% превысил аналогичный показатель прошлого года.