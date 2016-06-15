Сирт, Ливия, 15 июня, 2016, 13:54 — ИА Регнум.



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Официальный представитель одной из больниц Ливии Абдель Азиз Эсса заявил 15 июня, что девять бойцов проправительственных вооруженных формирований Ливии погибли, еще 50 получили ранения в ходе операции по захвату оплота террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в городе Сирт, сообщает Associated Press.

По его словам, все военнослужащие погибли днем ранее от снайперского огня или в результате подрыва фугасов.

Операция по освобождению города Сирт — последнего оплота террористической группировки в Ливии — началась в мае. В ней принимают участие по большей части военизированные формирования из западного города страны Мисраты, которые сотрудничают с поддерживаемым ООН правительством страны, находящимся в данный момент в столице в Сирии.

Продвижение военизированных формирований замедляется на фоне яростного сопротивления боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ).