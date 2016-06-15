Москва, 15 июня, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал содержание письма главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которое он направил российскому лидеру Владимиру Путину.

Рогир ван дер Вейден. Человек, читающий письмо (фрагмент). 1450

По его словам, послание носит протокольный характер и не содержит моментов, требующих ответа.

«Это протокольная практика, — сообщил Песков журналистам. — Обмен такими посланиями по случаю национальных дней проходит традиционно».

При этом представитель Кремля добавил, что в послании президента Турции каких-либо других содержательных моментов не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором поздравил граждан РФ с Днём России.

В своём обращении, Эрдоган выразил надежду, что отношения 2-х стран в ближайшее время выйдут на «заслуженный уровень».

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