Песков о письме Эрдогана Путину: «Это протокольная практика»
Москва, 15 июня, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал содержание письма главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которое он направил российскому лидеру Владимиру Путину.
По его словам, послание носит протокольный характер и не содержит моментов, требующих ответа.
«Это протокольная практика, — сообщил Песков журналистам. — Обмен такими посланиями по случаю национальных дней проходит традиционно».
При этом представитель Кремля добавил, что в послании президента Турции каких-либо других содержательных моментов не было.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором поздравил граждан РФ с Днём России.
В своём обращении, Эрдоган выразил надежду, что отношения 2-х стран в ближайшее время выйдут на «заслуженный уровень».
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