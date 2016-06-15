Санкт-Петербург, 15 июня, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга выяснила обстоятельства происшествия с лифтом в одном из жилых домов на юге города, о котором сообщили накануне многие городские СМИ. О результатах проверки информирует 14 июня городская прокуратура Петербурга.

(сс) kaisender Лифт

По данным ряда источников, 14 июня находившаяся в кабине пенсионерка якобы «пролетела в рухнувшем лифте 14 этажей» и «только чудом осталась жива». В то же время в районной администрации категорически отвергли подобную версию событий, заявив журналистам, что лифт не падал, а просто остановился.

«Специалисты установили, что нештатной ситуации не было, лифт остановился (…) С лифтом всё в порядке, сейчас он работает», — цитирует представителей администрации «Петербургский дневник».

Как установила прокуратура, в 16-этажном доме 1990 года постройки по адресу Будапештская улица, д. 104, корпус 2 около 15:00 14 июня на уровне 2-го этажа произошло аварийное срабатывание системы безопасности в грузовом лифте.

«Находившаяся в лифте женщина, 1952 года рождения не пострадала и от госпитализации отказалась», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Тем не менее, прокуратура района решила проверить соблюдение требований законодательства при эксплуатации этого лифта и других лифтов в домах аналогичного типа, расположенных на территории Фрунзенского района.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, треть лифтов, установленных в Петербурге, отработали назначенный срок службы в 25 лет. Таких лифтов более 13 тысяч из более чем 40 тысяч работающих в городе подъемников.

В ходе проверок лифтового хозяйства Петербурга в феврале текущего года найдено более двух тысяч различных нарушений, некоторые из которых могут создать опасность для пассажиров лифтов.

Трагический случай в лифте произошел в Петербурге 16 июня 2014 года в доме 1 корпус 1 по проспекту Композиторов. Молодая пара с грудным ребенком приехала в гости в одну из квартир этого дома. Во время посадки произошел сбой в работе лифтового оборудования, в результате чего кабина с находившейся в ней детской коляской пошла вниз. Коляска перевернулась и смертельно травмировала выпавшего из нее грудного ребенка.