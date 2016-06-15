Астана, 15 июня, 2016, 13:50 — ИА Регнум. В Казахстане зарыбляют Иртыш — в реку выпустили сибирских осетров, сообщает сегодня, 15 июня, Министерство сельского хозяйства республики.

mgov.kz Осётры

«Впервые в естественный водоем и прудовые хозяйства региона выпущены больше полусотни сибирских осетров. Мальков привезли в Восточный Казахстан два года назад из Алма-Атинской области. Выращивали их в лаборатории агротехнопарка, расположенного на базе университета имени Шакарима», — говорится в сообщении.

«Работа очень продолжительная, потому что осетр проживает до 60 лет, и его масса достигает до 200 килограммов. (…) Поэтому работа должна продолжаться до 10 лет», — сообщил Кумарбек Амирханов, проректор по научно-инновационной работе и стратегическому развитию Государственного университета им. Шакарима в Семипалатинске.

Минсельхоз подчеркивает, «специалисты уверены, что рыба быстро адаптируется в местных водоемах, и популяция осетра в ближайшие годы возрастет».

Эту уверенность сложно разделить, если прислушаться и к другим мнениям. Казахстанский экономист Руслан Джусангалиев считает, что в Казахстану рыбу потребляют хищнически.

«У нас есть, в отличие от России, три евробилета по поставке казахстанской пресноводной рыбы в Европу. Евробилет — это разрешение, определенные квоты на ввоз переработанной рыбы на территорию Евросоюза. Вся Россия имеет два евробилета. Казахстан имеет три и выбирает все три. Выбирает 10 лет без восстановления поголовья этой рыбы. И я думаю, что примерно к 2021 году мы все эти три евробилета выберем в натурном выражении, то есть Казахстану больше нечего будет поставлять на международный рынок. Потому что это хищническое потребление», — полагает Джусангалиев.

Конкретно по осетровой рыбе имеется печальный прогноз на более близкую перспективу.

«По данным казахстанского агентства прикладной экологии, популяция осетровых за три года снизилась с 3 до 1,3 миллиона особей. То есть в среднем ежедневно уничтожается около 2000 рыб. При подобной динамике к грани полного исчезновения осетровых мы должны подойти в пределах 4−5 лет», — заявил заместитель генерального прокурора республики Андрей Кравченко еще в 2013 году.

Учитывая такие объемы ежедневной добычи, можно предположить, что молодым осетрам вряд ли придется долго плавать в водах Иртыша.