Калуга, 15 июня, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Юные читатели калужской областной детской библиотеки стали 14 июня участниками познавательной игры, которая помогла им понять, что такое избирательное право.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме, перед ребятами выступила председатель территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа Калуги Ирина Алехина, которая рассказала детям о выборах, государственной символике и об основных правах избирателей.

Будущие избиратели узнали, почему государство нуждается в управлении, познакомились с историей избирательного права, с такими понятиями, как «выборы», «голосование», «избиратель», «депутат».

В гости к ребятам пришли персонажи любимых сказок: Лиса, Медведь, Мальвина и Василиса Премудрая, которые помогли наглядно представить технологию проведения избирательной компании. Герои сказок, кандидаты в сказочную «Думу», представили свои предвыборные программы. Наибольший интерес у школьников вызвало участие в процедуре тайного голосования с использованием настоящих избирательных бюллетеней, ящиков для голосования и подсчетом голосов. Свои голоса за сказочных кандидатов отдали 40 учащихся начальных классов калужской школы № 18.

По итогам выборов, больше всего голосов от юных избирателей получила Мальвина, которая обещала бесплатное мороженое и заверила, что красота спасёт мир.

В завершение игры ее участникам было предложено ответить на вопросы: «Что нового они узнали в ходе игры? Станет ли жизнь в Сказочном государстве лучше? Пригодятся ли ребятам полученные знания, когда они вырастут?»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2016 года в стране состоятся выборы в Государственную Думу РФ. Для участия в голосовании Калужская область поделена на два одномандатных избирательных округа: Округ №99 (Калужский) и Округ №100 (Обнинский)».

Предварительная численность избирателей в Калужском округе 393 721 человек, а в Обнинском — 407 019 человек.

Одновременно с федеральными парламентскими выборами в Калужской области запланированы выборы представительных муниципальных образований. Среди них: поселок Товарково Дзержинского района, поселок Мятлево Износковского района, село Боровенск, деревня Людково и поселок Раменский Мосальского района.

Повторные и дополнительные выборы депутатов по отдельным избирательным округам пройдут в Боровском, Дзержинском, Козельском, Малоярославецком, Медынском и Сухиничском районах. На муниципальных выборах должно быть замещено 56 мандатов. В них смогут принять участие свыше 47 тысяч человек.