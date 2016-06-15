Нью-Йорк, США, 15 июня, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Основатель социальной сети Facebook, американский миллиардер и программист Марк Цукерберг заявил, что не является рептилией. Таким образом он ответил на вопрос, заданный в ходе видеотрансляции Facebook Live одним из пользователей, сообщает Gizmodo.

ИА REGNUM Facebook

Один из пользователей спросил, не рептилия ли он, изображающая из себя человека. Цукерберг признался, что он человек и добавил:

«Это будет шикарная трансляция, если у нас и дальше будут такие вот вопросы».

Тем не менее, во время этого вопроса глава Facebook, как заметили пользователи, несколько занервничал.

Отмечается, что Цукерберг провёл трансляцию, которая продолжалась четыре часа. Количество посмотревших её людей превышает шесть миллионов.