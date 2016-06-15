Москва, 15 июня, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Московский клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Динамо» одержал первую победу под руководством украинского тренера Юрия Калитвинцева.

musicent.ru Флаг ФК «Динамо»

В матче, прошедшем в Новогорске, московская команда разгромила брянское «Динамо» со счетом 3:0.

Голы в матче забили Виталий Дьяков (30-я минута, с пенальти), Максим Кузьмин (64-я) и Александр Максименко (74-я).

Напомним, Юрий Калитвинцев был представлен команде в качестве главного тренера 6 июня.

По итогам прошедшего сезона московское «Динамо» впервые за свою историю вылетело из высшего дивизиона чемпионата России.