Москва, 15 июня, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Официальная Москва настаивает на невозможности интерпретации вопросов пропаганды здорового образа жизни и стимулирования рождаемости в русле европейских тенденций. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня в ходе правительственного часа в Госдуме заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Рембрандт. Возвращение блудного сына (фрагмент). 1668

«С других стран можно перенимать опыт стимулирования рождаемости, пропаганды здорового образа жизни, в том числе между супругами. В РФ принимаются меры по стимулированию рождаемости. В том, что касается МИД РФ, то в международных дискуссиях мы выступаем за то, чтобы проблемы не уходили в тень, и чтобы их не пытались интерпретировать в русле европейских тенденций», — сказал Лавров.

Он напомнил, что в России есть программа добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом: «Она показала эффективность. Думаю, это тоже источник сбережения нации: к нам приезжают жители республик бывшего СССР, которые воспринимают нашу страну как свою, знают язык, историю».

Напомним, 15 июня Сергей Лавров выступил в рамках правительственного часа в Госдуме. Министр отметил основные тенденции внешнеполитической повестки, а также ответил на вопросы депутатов.