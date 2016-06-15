Симферополь, 15 июня, 2016, 13:32 — ИА Регнум. На следующий день после распоряжения главы Крыма Сергея Аксёнова упростить паспортный контроль на Керченской паромной переправе в связи с жалобами пассажиров, что паспорт приходится показывать трижды, корреспондент ИА REGNUM прошел переправу по направлению из порта «Кавказ» в порт «Крым», ни разу не предъявив паспорт.

Владислав Осипов ИА REGNUM Керченская переправа

Для этого потребовалось приобрести электронный билет на сайте переправы. Покупая билет, пассажир вносит в интерфейс сайта свои паспортные данные самостоятельно. Распечатанный электронный билет сотрудники переправы меняют на реальный при въезде на территорию билетных касс. При этом выходить из машины и идти к кассам, чтобы обменять распечатку на билет, как было раньше, уже не нужно. К кассам с паспортами идут только те пассажиры, которые только намереваются купить билет. Ещё раз пассажирам, купившим билет в кассах, необходимо предъявить паспорт при входе на территорию морвокзала.

Во время досмотра при въезде на автомобиле на морвокзал порта «Кавказ» в 03:00 15 июня паспорт корреспонденту ИА REGNUM также не потребовался — проверили только билеты. При этом на досмотре личных вещей и автомобиля не просили достать все сумки из багажника, а ограничились выборочным осмотром одного рюкзака. Пассажиров автомобиля не просили пройти через рамку. Несколькими месяцами ранее контроль был более строгим — пассажиров просили выйти из машины, пройти через рамку, предъявить паспорта, сумки и личные вещи погрузить на ленту для сканирования.

Ещё раз билеты на паром проверили сотрудники переправы непосредственно перед въездом на паром.

Отметим, что при упрощении процедур досмотра пассажиров страдает антитеррористическая и противодиверсионная защищенность объектов паромной переправы Крым — Кавказ. Как писала газета «Известия», во время антитеррористических учений в сентябре 2014 года сотрудники ФСБ завезли на территорию переправы муляжи взрывных устройств и учебную гранату и «учебно» заминировали паром Ionas.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажиры Керченской паромной переправы недовольны сложной процедурой прохождения всевозможных видов контроля, из-за чего увеличивается время прохождения переправы. Об этом на заседании Совета министров Крыма в Симферополе 14 июня сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. «Жалуются, что трижды надо выгружаться из автобуса с сумками и проходить контроль. Мы в прошлом году говорили о том, что пассажиры автобусов вынуждены трижды проходить паспортный контроль, и по итогу, даже если нет очереди, автобус проходит переправу 1,5 часа», — сказал Аксёнов.

Он поручил Минтрансу республики до 15 июля решить проблему и упростить прохождение паспортного контроля на переправе. Министр транспорта Крыма Андрей Безсалов пояснил, что есть сложности в технической синхронизации информационных баз данных ГУП «Крымавтотранс» и ООО «Морская дирекция», поэтому пассажирам и приходится предъявлять паспорт несколько раз. «К середине июля будет завершено совмещение регистрации транспортных средств с кассовым обслуживанием — билет можно будет купить, не выходя из автобуса или автомобиля», — пообещал министр 14 июня.