Москва, 15 июня, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Официальная Москва сотрудничает с российскими ведомствами по вопросу захвата российских граждан за рубежом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня в ходе правительственного часа в Госдуме заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы сотрудничаем по этому вопросу с ведомствами. Список, имеющийся у нас, не исчерпывающий. Многие просто не сообщают соответствующую информацию. Мы постоянно требуем внесения ясности в эти вопросы. В рамках Контактной группы идёт диалог по обмену пленными», — сказал Лавров.

По его словам, ведомство стремится к тому, чтобы «все те, кто был задержан, были идентифицированы»: «Мы будем заниматься судьбой каждого из наших граждан. Это одна из приоритетных областей нашей работы на Украине, да и вообще за рубежом».

Напомним, 15 июня Сергей Лавров выступил в рамках правительственного часа в Госдуме. Министр отметил основные тенденции внешнеполитической повестки, а также ответил на вопросы депутатов.