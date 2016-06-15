Москва, 15 июня, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Крупный астероид 2007 MK6, диаметром от 200 до 600 метров, пролетел на расстоянии 15,2 миллиона километров от нашей планеты 15 июня в 10 утра по Москве, сообщает Центр малых планет Международного астрономического союза.

wallspaper.ru Космос

2007 MK6, открытый в 2007 году астрономами с обсерватории Маунт-Леммон в США, пролетел на расстоянии в 15,2 миллиона километров от Земли, что соответствует 40 расстояниям между Землей и Луной.

Данный астероид, по разным оценкам, может быть близким родственником астероида Икар, также приближающегося к Земле. Икар примерно в два раза больше астероида 2007 MK6, а его масса приближается к трем миллиардам тонн.

Астрономы пока не вносят его в каталог объектов, потенциально опасных для жизни на Земле.

Чтобы попасть в этот каталог, космическое тело должно приближаться к нашей планете на расстояние не менее 8 миллионов километров и быть достаточно крупным, чтобы не сгореть при прохождении сквозь атмосферу и вызвать катастрофу не менее чем регионального масштаба.

Следующий визит 2007 MK6 в окрестности Земли произойдет в начале следующего десятилетия, в 2020 и 2022 годах.