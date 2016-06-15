Киев, 15 июня, 2016, 13:26 — ИА Регнум. В среду, 15 июня, в Верховной раде Украины на пленарном заседании произошла драка народных депутатов. Как сообщает телеканал «112 Украина», конфликт спровоцировал украинский народный избранник Владимир Парасюк, который попытался силой прервать выступление нардепа от «Оппозиционного блока» Дмитрия Колесникова.

Василий Перов. Мальчик, готовящийся к драке (фрагмент) 1866 г

Отмечается, что депутат от «Оппозиционного блока» в ходе своего выступления раскритиковал работу мэра Львова Андрея Садового, обвинив градоначальника в коррупции и потребовав его отставки.

В это время Парасюк, представляющий в парламенте Львовскую область, подошел к Колесникову и выключил микрофон. В результате непродолжительной словесной перепалки возникла потасовка, в которую вмешались другие народные избранники.

Отметим, что на стороне Парасюка оказался спикер парламента Украины Андрей Парубий, который обвинил Колесникова в провокации напряжения в сессионном зале.

«Завершить я вам не дам, потому что, коллеги, вы находитесь в украинском парламенте, — заявил спикер. — Когда вы хотите говорить вещи об украинских делах, когда вы занимаетесь антиукраинской пропагандой, баллотируйтесь в парламент РФ, идите и там их высказывайте».

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