Москва, 15 июня, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Главная угроза для человечества — международный терроризм, и основная задача стран СНГ — не допустить его распространения на территории государств Содружества. Об этом сегодня, 15 июня, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ, сообщили в Минобороны РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Международный терроризм

Он подчеркнул, что «обстановка на внешних границах Содружества неспокойная, и в сложившейся ситуации необходимо расширять взаимодействие в сфере обороны».

«Концепцией военного сотрудничества государств — участников СНГ до 2020 года предусмотрено усиление наших вооружённых сил, обеспечение национальной и коллективной безопасности, а также развитие добрососедских отношений», — сказал глава военного ведомства и отметил, что заседание Совета министров стране СНГ является важным шагом на этом пути.

«Уверен, что сегодняшняя встреча будет способствовать всестороннему укреплению партнёрства по противодействию современным вызовам и угрозам с учётом национальных интересов и совместных приоритетов государств Содружества», — подчеркнул глава Минобороны РФ Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Москве проходит заседание министров обороны государств-участников СНГ. В нем принимают участие делегации военных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ и Секретариата Совета министров обороны государств-участников.