Вашингтон, 15 июня, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Проект оборонного бюджета США на 2017 финансовый год получил одобрение в американском Сенате: за него проголосовало подавляющее большинство сенаторов, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Обама

За оборонный бюджет в размере $602 млрд проголосовали 85 членов Сената, и лишь 13 выразили своё неодобрение.

Как сообщалось ранее, данный законопроект является нежелательным для президента США Барак Обамы, и он может наложить на него вето. Это связано с тем, что бюджет не предусматривает возможность проводить «текущие военные операции».