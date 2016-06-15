Киров, 15 июня, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Кировской области полагают, что дополнительные субсидии из областного бюджета в адрес транспортных предприятий помогут в борьбе с нелегальными перевозчиками.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Общественный транспорт

Как сообщили ИА REGNUM в Заксобрании, члены комитета по энергетике, жилищно-коммунальному комплексу, строительству, транспорту и связи рекомендовали правительству области при внесении изменений в областной бюджет предусмотреть дополнительные расходы на государственную поддержку предприятий автомобильного транспорта в связи с государственным регулированием тарифов на проезд в размере 40 млн рублей.

К такому решению депутаты пришли по итогам заседания комитета, на котором обсуждались проблемы, связанные с организацией транспортного обслуживания на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок. В частности, бурную полемику вызвал вопрос, как устранить с маршрутов так называемых «нелегалов». Решения предлагались разные: от «запретить рекламировать «нелегальные» перевозки в радиусе 200 метров от автовокзала» до «передать автовокзал частнику, он наведёт порядок».

В итоге депутаты решили, что радикально ситуацию можно изменить, только регулируя тарифы на проезд в общественном транспорте. То есть — увеличив дотации из областного бюджета, что и было рекомендовано сделать областному правительству.