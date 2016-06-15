Москва, 15 июня, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Услуги иностранных IT-компаний, оказываемые российским пользователям через интернет, будут обложены налогом на добавленнную стоимость (НДС) в размере 18%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, соответствующий закон приняла Госдума в третьем, окончательном чтении.

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Речь идет о таких услугах, как предоставление прав на использование программ (включая компьютерные игры), баз данных через интернет, а также об оказании рекламных услуг в интернете. Также налогом будут облагаться услуги по предоставлению доменных имен, хостингу, администрированию информационных систем и сайтов в интернете, ведение статистики на сайтах. Предоставление прав на использование электронных книг, образовательных материалов, графических изображений, музыкальных и аудиовизуальных произведений через интернет также будет облагаться НДС.

Согласно принятым ко второму чтению поправкам, для уплаты НДС иностранным компаниям придется зарегистрироваться в специальном электронном учете налоговой службы.

При этом существующие льготы по НДС, которые предусмотрены для российских компаний, сохраняются. Кроме того, были сохранены действующие льготы по НДС в отношении реализации исключительных прав на программы для компьютеров и баз данных. Законопроект в случае его принятия вступит в силу 1 января 2017 года.

Как сообщил ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), основной целью закона было уравнивание в правах российских и иностранных продавцов электронного контента и создание для них равных условий конкуренции на рынке. По подсчетам Минфина, реализация закона принесет в бюджет 10 млрд рублей.