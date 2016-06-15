Киев, 15 июня, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Российская Федерация представляет реальную угрозу европейским ценностям. Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, об этом 15 июня в Брюсселе на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак, передает ИА REGNUM.

Jorge Láscar Инициатива у Москвы

По его словам, Украина и НАТО проводят консолидацию совместных действий и планов. «Угроза европейским ценностям со стороны РФ является реальной, для ее нивелирования нужны серьезные усилия. Поэтому нам необходимо вместе, последовательно и согласованно действовать для недопущения перехвата Россией стратегической инициативы в Евроатлантическом регионе. Мы готовы ко всем формам сотрудничества с Альянсом и государствами-членами НАТО», — сказал Полторак.

При этом он призвал Запад усилить в отношении Российской Федерации экономические санкции. Полторак также поблагодарил Столтенберга за разработанный альянсом Комплексный пакет помощи, который является «живым документом» и соответствует целям оборонной реформы на Украине. «Политика НАТО «относительно открытых дверей» является принципиально важной для Украины. Наш стратегический курс — евроатлантическая интеграция, поэтому государство будет последовательно достигать критериев членства в Альянсе. Украина остается преданной международным обязательствам и будет продолжать вносить вклад в обеспечение мира и стабильности в Евроатлантическом регионе», — рассказал Полторак.В свою очередь генсек НАТО выразил удовлетворение от тех реформ, которые уже начало Минобороны Украины и отметил важность их продолжения. Столтенберг заверил, что страны-члены НАТО будут продолжать поддерживать Украину в вопросах развития и оказывать всестороннюю поддержку, чтобы реформы украинского войска были успешными. По его словам, от этого зависит не только ситуация с безопасностью на Украине, но и в Европе в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня министр национальной обороны Португалии Жозе Альберто Азередо Лопес во время встречи с Полтораком заявил, что правительство страны окажет финансовую помощь украинскому оборонному ведомству на сумму 200 тыс. евро. Предполагается, что эта сумма будет направлена на поддержку военно-технической сферы и лечение раненых солдат ВСУ.

Напомним, 14 июня в Брюсселе Минобороны Украины подписало с Агентством НАТО соглашение по поддержке ВСУ.