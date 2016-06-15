Тула, 15 июня, 2016, 13:20 — ИА Регнум. 12 незаконных строений снесено в тульском поселке Плеханово 15 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Энтони Рени. На цыганской стоянке. XIX век

Изначально на этом этапе планировалось снести 10 самостроев, однако два дома их жители разобрали сами, еще два дома были снесены вне очереди по просьбе их владельцев.

Помимо коммунальщиков, которые занимались непосредственно сносом зданий, в работах участвовали около 300 сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивали порядок в поселке. Также в поселке дежурили представители органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Туле. В районе сноса дежурили бригады скорой медицинской помощи, расчет МЧС, аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций.

В администрации напомнили, что власти предоставляют жителям снесенных домов возможность временного хранения вещей в специализированном помещении на территории поселка. Для перевозки вещей предоставляется транспорт. Однако пока заявок на использование склада не поступало. Не обращались жители снесенных домов к властям и за содействием во временном размещении в гостиницах.

Многодетным семьям, напомнили в мэрии, власти готовы бесплатно предоставить земельные участки для строительства. 45 многодетных семей из п. Плеханово уже состоят в реестре министерства труда и социальной защиты Тульской области для получения участков.

В марте этого года на территории Плеханово произошли массовые беспорядки. Представители цыганской общины не подпускали аварийную бригаду газовой службы к месту аварии, произошедшей из-за незаконной врезки: люди опасались, что от газа будут отключены еще десятки домов, подключенных незаконно. Успокоить жителей поселка удалось лишь на следующие сутки. Между тем, сложившаяся ситуация заставила власти активнее решать многолетнюю проблему цыганских самостроев. Только в Плеханово проживает около 1,7 тыс. представителей цыганской национальности, домов, нигде не зарегистрированных, — десятки, причем некоторые были возведены еще в советское время. Сносу, по уже вынесенным решениям судов, подлежит более 120 домов. Параллельно в мэрии разработан проект планировки поселения, который, как ожидается, поможет легализовать часть построек.

Сам процесс сноса, после длительных переговоров, коммунальщики и приставы начали 21 мая. Согласно плану, демонтируется по 10 домов. Если в первые две недели со стороны местных жителей были попытки протеста, то в этот раз, судя по всему, снос прошел спокойно.