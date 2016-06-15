Брюссель, 15 июня, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йонс Столтенберг заявил, что внезапные проверки, которые проводятся на территории России Министерством обороны РФ, являются нарушением со стороны Москвы: Россия, проводя неожиданные проверки, не соблюдает обязательства по информированию другой стороны о военных манёврах, передают «Вести».

Пластуны под Севастополем. Эск. картины 1874 г

«Одна из проблем этих внезапных учений состоит в том, что мы не можем выполнять соглашение, в первую очередь, Венского документа об информировании другой стороны о проведении подобных учений», — заявил Столтенберг.

Глава НАТО отметил, что в результате Москва «подрывает предсказуемость», и такая ситуация «наблюдается достаточно давно».

О начале проверки по решению президента РФ Владимира Путина было объявлено накануне. Замминистра обороны Анатолий Антонов подчеркивал, что сообщения о ней были переданы «аппаратам военных атташе при посольствах» и по каналам ОБСЕ. А государствам-участникам Венского документа были отправлены соответствующие извещения. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, проверка необходима для «оценки боевой и мобилизационной готовности». Он обратил внимание, что войска необходимо готовить к выполнению задач в вооруженных конфликтах разной интенсивности.