Улан-Удэ, 15 июня, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Бурятия готова на передачу ей полномочий по управлению особой экономической зоной туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) «Байкальская гавань» и ожидает ускорения ее развития после этого. Об этом сообщил журналистам глава Бурятии Вячеслав Наговицын.

govrb.ru Вячеслав Наговицын

По его словам, Бурятии «предложено забрать федеральные полномочия на себя». «Мы подготовили проект соглашения с министерством экономического развития РФ. С нашей стороны это соглашение подписано и направлено на федеральный уровень с тем, чтобы подписать соглашение и осуществить передачу на уровень региона», — отметил глава региона.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, Вячеслав Наговицын «выразил надежду на то, что после подписания документа развитие ОЭЗ ускорится».

«Есть резиденты, которые заявили желание зайти на ОЭЗ, но после передачи заявлений от них прошло больше года, они до сих пор не стали резидентами. Надо пройти наблюдательный совет, экономический совет и прочие стадии, а это очень серьезно сдерживало процесс. Что касается резидентов, то они у нас все на месте, никто никуда не делся. Резиденты подтверждают свое желание по развитию ОЭЗ», — подытожил Наговицын.

Напомним, ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» создана в соответствии с постановлением правительства РФ № 68 от 3 февраля 2007 года. Общая площадь территории ОЭЗ — 3 613 га. Срок действия — 20 лет. Осуществленные государственные инвестиции — 2,7 млрд руб. По данным «РосОЭЗ», количество компаний-резидентов «Байкальской гавани» — 12.

Между тем, согласно отчету о результатах проверки деятельности АО «Особые экономические зоны» (бюллетень Счетной палаты № 5 (май) 2016 г.), «Байкальская гавань» входит в список ОЭЗ, которые «на данный момент нельзя назвать эффективными». По данным Счетной палаты, объем вложенных средств федерального бюджета и полученных льгот составляет 3 012,3 млн рублей, объем привлеченных инвестиций и уплаченных налоговых платежей — 158,8 млн рублей.

Также в этот список входят ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая», ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», ПОЭЗ «Ульяновск», ОЭЗ ППТ «Моглино», ОЭЗ ТВТ «Иннополис», ПОЭЗ «Советская Гавань», ОЭЗ туристического кластера.

«Подводя итог, можно констатировать, что за 10 лет своего существования особые экономические зоны так и не стали действенным инструментом поддержки национальной экономики. Анализ основных показателей функционирования и развития существующих особых экономических зон показал, что им не удалось выйти на те уровни привлечения инвестиций, которые изначально планировались. Реальный экономический эффект от реализации механизма в виде особых экономических зон не достигнут», — говорится в отчете.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 27 мая поручил правительству РФ до 30 июня разработать единую стратегию работы новых ОЭЗ. По данным газеты «Коммерсантъ», до того, как стратегия будет разработана, создание ОЭЗ в России прекращается. Представить правительству проект доклада президенту Минэкономики должно до 17 июня.

Президент поручил правительству РФ обеспечить оптимизацию бюджетных инвестиций и механизмы их передачи под управление субъектам РФ. Уточняется, что так Путин отреагировал на доклад главы контрольного управления президента Константина Чуйченко, в котором, в частности, говорится о том, что на создание ОЭЗ с 2006 года было потрачено 186 млрд рублей из бюджета, из них 24 млрд — не использованы. За 10 лет налоговые и таможенные платежи из самих зон составили 40 млрд руб.