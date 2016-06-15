Москва, 15 июня, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Россия не будет упрашивать Брюссель снять санкции, поскольку такие шаги должны идти со стороны ЕС. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня в ходе правительственного часа в Госдуме заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы относимся к происходящему в ЕС творчески. Мы не бегаем и не требуем снять с нас санкции. Мы убеждены, что это недостойно России. Те, кто санкции вводил, пусть и решают, как быть с тупиком. Кстати, он постепенно размывается, и список участников ПМЭФ тому подтверждения», — сказал Лавров.

По его словам, страны Запада часто говорили о том, что санкции якобы будут сняты после «выполнения Россией» «Минска-2»: «Но это было придумано. Они сами себя уговаривают: мы никогда не поднимаем вопроса санкций первыми. Мы никаких инициатив по этому поводу не принимаем. Мы больше не будем ждать, пока нас куда-то пригласят».

Лавров также поделился мнением о запрете на зарубежные поездки для российских парламентариев: «Это вообще ни в какие ворота не лезет. Нужно снять ограничения, чтобы избранники народов могли общаться. Те, кто вводит ограничения — боятся взаимодействия. Это стыдно».

Напомним, 15 июня Сергей Лавров выступил в рамках правительственного часа в Госдуме. Министр отметил основные тенденции внешнеполитической повестки, а также ответил на вопросы депутатов.