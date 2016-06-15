Химки, Московская область, 15 июня, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Председателем совета директоров аэропорта Шереметьево был избран Александр Пономаренко. Каксообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта, кандидатуру председателя одобрили 2 июня 2016 года в рамках заседания совета директоров АО «МАШ».

syl.ru Шереметьево

Александр Пономаренко на протяжении 15 лет руководил советами директоров различных акционерных обществ в сфере транспорта, строительства и финансов, отметили в пресс-службе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Московской области согласовали проект развития Северного терминального комплекса Шереметьево. На месте старого аэровокзала построят современный Терминал В с многоуровневым паркингом, подземными багажными и пассажирскими тоннелями, соединяющими северный и южный секторы Шереметьево.

Аэропорт в 2015 году обслужил 31 млн 612 тысяч пассажиров. Маршрутная сеть Шереметьево составляет более 200 направлений.