Москва, 15 июня, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Российские дипломаты намерены в постоянном режиме работать с властями Франции в связи с проходящим там чемпионатом по футболу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в Госдуме.

Marykinss Провокаторы от футбола

«Что касается общего фона, на котором проходит первенство Европы, я с вами согласен, недопустимо вести себя так, как вели некоторые наши граждане, которые пришли с файерами, с хлопушками — это категорически запрещено», — заявил Лавров.

«Но одновременно мы не можем закрывать глаза на то, что пытаются игнорировать абсолютно провокационные действия болельщиков из других стран», — говорит он. «Вы, наверное, видели возмутительные кадры телевидения, когда топчут российский флаг, когда выкрикивают оскорбления в адрес российского руководства, в адрес ведущих российских спортсменов», — отметил министр.

«Понятно, что срываться на мордобой в любом случае нельзя, но игнорировать этих провокаторов, которые исподтишка пытаются создать кризисную ситуацию, тоже недопустимо. И наши дипломаты будут в постоянном режиме работать в французскими властями», — заверил Лавров.