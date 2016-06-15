Санкт-Петербург, 15 июня, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Массовые акции памяти пройдут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ночь на 22 июня — в 75-ю годовщину нападения фашистской Германии на Советский Союз в 1941 году. О планируемых мероприятиях под девизом «Мы насмерть стояли у стен Ленинграда» ИА REGNUM сообщили 15 июня в пресс-службе комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

Myriams-Fotos Огонь памяти

В преддверие Дня памяти и скорби, 21 июня, на Дворцовой площади будут выставлены образцы военной техники, найденные на местах боев за Ленинград и отреставрированные специалистами. В их числе танки КВ и Т-34, военный тягач «Сталинец» Т-60, фронтовые автомобили и артиллерийские орудия.

«Гости выставки смогут не только осмотреть боевую технику, но и узнать о судьбе каждого мемориального экспоната, экипажей и водителей», — отметили в пресс-службе комитета.

А 22 июня, в 4 часа утра, в то время, когда на советские города 75 лет назад упали первые немецкие бомбы и снаряды, на Дворцовой площади состоится траурная патриотическая молодежная акция «Минута между миром и войной».

Петербуржцы зажгут свечи в память о погибших, пройдет Минута молчания, прозвучит Ленинградский метроном. Активисты движения «Волонтеры Победы» раздадут пришедшим копии газеты «Ленинградская правда» за 22 июня 1941 года.

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Кроме того, в ночь с 21 на 22 июня состоится массовый велопробег по Дороге жизни, посвященный 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны. На него приглашаются все желающие старше 18 лет, кто готов преодолеть расстояние в 42 километра. Для тех, кто не сможет прийти со своим велосипедом, подготовлено 80 дополнительных двухколесных транспортных средств.

«На протяжении всего пути организованы остановки у мемориальных памятников, посещение мест боевой Славы, возложение венков. Движение колонны велопробега стартует от Триумфальных пилонов в честь защитников Ленинграда (у дома 51 по ул. Коммуны, — прим. ред.). К утру колонна прибудет к мемориальному комплексу «Разорванное кольцо» на 40-м км шоссе Дороги Жизни», — отметили в смольнинском комитете.

Как обещают организаторы, все участники велопробега будут обеспечены дождевыми плащами, сигнальными жилетами, питьевой водой и велоаптечкой. Обратно в Петербург участников велопробега доставят на электричке.