Ярославль, 15 июня, 2016, 13:09 — ИА Регнум. На должность детского омбудсмена Ярославской области рекомендован Михаил Крупин. Таковы результаты рейтингового голосования комитета Ярославской областной думы по социальной, демографической политике и здравоохранению, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обсуждение кандидатур на должность уполномоченного по правам ребенка в региональной думе, состоявшееся 15 июня, показало, что борьба за этот пост остается напряженной. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, двум предполагаемым фаворитам гонки снова пришлось отбиваться от многочисленных провокационных вопросов.

Так, довольно жестко была принята Светлана Морозова — заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних — начальник отделения организации деятельности ПДН УМВД России по Ярославской области. Вопросы ей задавали конкуренты — Любовь Сурова, поинтересовавшаяся мнением Морозовой по поводу деталей обнаружения тела утонувшего два года назад Вани Мирова и закрытия центра педагогической коррекции в Даниловском районе. Депутат Иван Парамонов и вовсе обвинил кандидата в нежелании отчитываться перед думой.

Михаилу Крупину, вероятно, от волнения заявившему, что он претендует на должность уполномоченного по правам человека, депутаты вопросов не задавали — их позиция обозначена подписями в поддержку кандидатуры Крупина. Однако Галина Старостина озвучила проблему, обсуждаемую в Интернете — она попросила Михаила Крупина разъяснить, откуда у него опыт работы с детьми и защиты их прав.

«Такой опыт я имею, и свое понимание о добре и зле. Та общественная работа, которую я осуществлял, включала и опыт правозащитной деятельности, в том числе и в отношении детей. Есть опыт в статусе помощника депутата Костромской областной думы в течение 5 лет и депутата Ярославской областной думы в течение 3 лет, а также работы в качестве депутата Ярославской областной думы. Приходилось решать вопросы по предоставлению жилья детям-сиротам, по образованию и выполнению операций за счет средств фонда обязательного медицинского образования», — рассказал Михаил Крупин.

На вопрос: что заставило заместителя председателя правительства сменить сферу деятельности, Крупин четко ответил: «Любовь к Родине» и пояснил: «Родины без детей нет. Вымрут те государства, где в семьях рождается меньше двух детей».

«Вы показываете пример», — похвалила Крупина, как многодетного отца, председатель комитета Лариса Ушакова.

«Президент поставил задачу — ее надо выполнять», — скромно ответил Михаил Крупин.

Оценку происходящему дал кандидат Александр Симон, назвавший конкурсную процедуру фарсом.

«Вот 10 человек, из которых 9 имели какое-то отношение к проблемам детства и защите прав детей. Один не имеет, но по странному стечению обстоятельств будет избран именно он. «Единая Россия» приняла решение солидарно, и она будет голосовать за конкретного человека. Вопрос решен, и речь идет о назначении, по сути дела. И наша роль заключается в том, чтобы мы имитировали законность процедуры избрания», — сказал Александр Симон.

Ни ему, ни остальным кандидатам вопросов не задавали. Результаты голосования оказались предсказуемы — 8 членов комитета высказались за кандидатуру Михаила Крупина. На втором месте оказалась Галина Старостина, набравшая 6 голосов. Светлана Морозова получила всего два голоса.

Окончательное решение по кандидатуре на пост уполномоченного по правам ребенка примет дума. Несмотря на рекомендацию комитета, голосовать депутаты будут за каждую кандидатуру.