Ростов-на-Дону, 15 июня, 2016, 13:08 — ИА Регнум. В Ростовской области перед Фемидой предстала Ирина Твёрдая, оставившая летом 2015 года в кустах своего новорождённого сына. Мать-кукушка была признана виновной в «Покушении на убийство матерью новорожденного ребенка» (ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ), за что получила 2 года и 10 месяцев колонии-поселения. Об этом ИА REGNUM 15 июня проинформировали в региональном управлении СКР.

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Как подтвердили стражи правосудия, младенец весом 3,9 кг появился на свет в августе прошлого года. Но это произошло не в родильном доме, а в лесополосе рядом с посёлком Янтарный Аксайского района. Оставлять ребёнка себе женщина не захотела, поэтому бросила малыша в кустах и уехала домой в Кагальницкий район. Крик новорождённого случайно услышал прохожий, о чем тут же сообщил по телефону 03. Ребёнка доставили в больницу и оказали всю необходимую медпомощь.

Судмедэксперты установили, что женщина в момент совершения преступления была вменяема. Родство между Ириной Твёрдой и ребёнком установлено.

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Напомним, что мать мальчика нашли спустя два-три дня после ЧП. Она тут же созналась в содеянном.