Москва, 15 июня, 2016, 13:05 — ИА Регнум. МИД России из соцсетей узнал о задержании российских болельщиков в Марселе, глава ведомства Сергей Лавров утверждает, что Франция нарушила обязательства Венской конвенции, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня. «Был абсолютно неприемлемый инцидент, автобус более чем с 40 российскими болельщиками был остановлен, потребовали чтобы они вышли из автобуса для проверки документов, идентификации личности», — отметил Лавров на «правительственном часе» в Госдуме.

Christopher Информация из социльной сети

По его словам, французские власти обязаны «в тот же момент, когда они задержание произвели, проинформировать об этом наше посольство или генеральное консульство в Марселе».

«Этого сделано не было. Представители наших загранучреждений узнали об этом только из социальных сетей, куда болельщики бросили соответствующие сообщения», — указал глава МИД России.

«Немедленно приехали на место происшествия, выяснилось, что французы уже были готовы вызывать спецназ для штурма этого автобуса — это была вообще абсолютно неприемлемая ситуация. Но наши дипломаты ее смогли разрядить, наладить какой-то диалог», — говорит он.

«Но то, что французы повели себя вопреки всем обязательствам по Венской конвенции — факт, я уже направил соответствующее устное послание министру иностранных дел Франции с требованием не допускать подобных нарушений», — проинформировал Лавров.