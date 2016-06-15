Магас, 15 июня, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Чиновничий аппарат в Ингушетии — самый малочисленный по сравнению с соседями по Северо-Кавказскому федеральному округу. И зарплату за свой труд служащие органов власти в республике получают меньше, чем их коллеги в других субъектах округа.

Фирс Журавлёв. Чиновник (фрагмент). 1884

Так, зарплата федеральных чиновников в регионах Северо-Кавказского федерального округа в среднем в I квартале 2016 года колеблется от 19 675 рублей в Ингушетии до 26 881 рубля в Чечне. При этом почти по всем субъектам отмечено увеличение средней заработной платы. Сумма увеличения по сравнению с тем же кварталом прошлого года составила от 0,6% в Чечне до 13,3% в Северной Осетии. И только в Ингушетии работники органов федеральной власти на местах стали получать на 10% меньше в сравнении с прошлым годом.

Что касается заработной платы, которую получают госслужащие региональных органов власти, то и здесь чиновники Ингушетии получают меньше своих коллег в соседних республиках. Так величина денежного вознаграждения за труд госслужащего в Ингушетии составляет 24 539 рублей. Самая же большая сумма вознаграждения у чиновников Ставропольского края — 37 911 рублей и Чечни — 32 024 рубля.

А вот зарплаты у представителей органов местного самоуправления в субъектах СКФО значительно ниже, чем у их коллег из органов исполнительной власти. Самое небольшое вознаграждение за свой труд получают чиновники на местах в Чечне — 16 049 рублей. Немногим больше платят их коллегам в Карачаево-Черкесии — 18 920 рублей. И самая большая средняя зарплата по этой категории сотрудников на Ставрополье — 27 359 рублей.

Что касается численности госслужащих, то меньше всего чиновничий аппарат в Ингушетии. Общая численность сотрудников органов власти здесь составляет 3052. В органах местного самоуправления трудятся всего 547 человек. Число госслужащих, которые работают в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, составляет 1277 человек. Почти столько же — 1228 чиновников — трудятся в органах исполнительной власти республики.

Далее по количеству чиновников субъекты Северного Кавказа расположились в списке следующим образом: Карачаево-Черкесия — 3920 человек, Кабардино-Балкария — 4774, Северная Осетия — 5000, Дагестан — 7912, Чечня — 8184. И рекордсменом по числу чиновников стал Ставропольский край, в котором трудятся 13 540 слуг народа.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах России в I квартале 2016 года числилось 310,2 тысячи человек, замещали должности государственной гражданской службы 697,8 тыс. человек. Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих составила 31,7 тыс. рублей, муниципальных служащих — 35,7 тыс. рублей.