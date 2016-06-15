Брюссель, 15 июня, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Североатлантический альянс продолжит оказывать поддержку Украине. Об этом, как передает «Укринформ», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в начале заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны в Брюсселе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«НАТО продолжает прочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, — отметил Столтенберг. — Мы продолжим помогать Украине с целью улучшения ее возможности защитить себя».

При этом он добавил, что в НАТО положительно оценивают прогресс оборонной реформы на Украине.

«Мы (НАТО) видим некоторый положительный прогресс в развитии процесса реформ в секторе безопасности и обороны, — отметил глава военного блока. — Это важно — продолжать реформы ради стабильности Украины и безопасности Европы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что входящие в альянс страны не хотят вступать с РФ в холодную войну.

«Мы (страны НАТО) не стремимся к конфронтации с Россией, мы не хотим новой холодной войны», — заявил Столтенберг.

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