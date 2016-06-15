Москва, 15 июня, 2016, 12:56 — ИА Регнум.



pda.fedpress.ru Грабитель

Вооруженный злоумышленник попытался ограбить магазин на северо-востоке столицы, однако скрылся после того, как продавцы стали кричать и звать на помощь, сообщает 15 июня Life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Неизвестный в маске вошел в магазин «Продукты 24 часа», расположенный на проспекте Мира в районе Ростокино. Угрожая пистолетом, он потребовал, чтобы сотрудники магазина передали ему все имеющиеся в кассе деньги. Для устрашения налетчик произвел выстрел по стеллажам магазина.

Однако, когда работники магазина стали звать на помощь и кричать, злоумышленник испугался и решил скрыться с места происшествия. Он выбежал из магазина и уехал на автомобиле Renault Logan. Полиция ведет поиск налетчика.