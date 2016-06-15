Москва, 15 июня, 2016, 15:38 — ИА Регнум. При обмене валюты на сумму до 40 тыс рублей гражданам не понадобится предъявление документов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, соответствующий закон приняла Госдума сразу во втором и в третьем, окончательном чтении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Сейчас сумма валютно-обменной операции, при которой идентификация клиента не требуется, составляет 15 тыс рублей. Принятый закон также устанавливает возможность проведения упрощенной идентификации клиента при совершении такой операции, если ее сумма не превышает 100 тыс рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте. Речь идет об операциях с наличной валютой. Закон позволит снизить операционную нагрузку и затраты банков на проведение таких операций, поскольку число подобных операций на небольшие суммы существенно возрастает в предотпускной период. «Произошли определенные изменения курса, это целесообразно», — отметил глава комитета Госдумы по финрынку Николай Гончар («Единая Россия»).

Упрощенная идентификация физлица предполагает установление фамилии, имени, отчества, а также реквизитов документа, удостоверяющего личность клиента.