Москва, 15 июня, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Банк России получит полномочия по проведению оценки и экспертизы имущества, которое предоставляется кредитной организации в залог. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, соответствующий закон приняла Госдума сразу во втором и в третьем, окончательном чтении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Закон создает механизмы оценки и ознакомления ЦБ РФ с имуществом, предоставленном кредитной организации в качестве залога, а также механизмы ознакомления с деятельностью заемщика и залогодателя. Закон принимается во избежание злоупотреблений, которые имеют место в ряде коммерческих банков, когда предмет залога не обладает той стоимостью, которая была задекларирована при заключении договора залога.

Закон предоставляет ЦБ право получать данные о предмете залога и о действительном финансово-хозяйственном состоянии заемщика, что может повлиять на достоверность оценки активов и пассивов кредитной организации. Пункт о необходимости предоставления сотрудникам ЦБ документов для проведения экспертизы будет включен в тексты кредитных договоров, а также договоров залога

Ко второму чтению документа были приняты поправки, определяющие перечень залогового имущества, которое сотрудники Банка России не имеют право осматривать. Кроме того, поправками устанавливается запрет на разглашение сотрудниками ЦБ полученной в ходе оценки информации, а также ответственность за нарушение этой нормы. Предусматривается, что экспертиза залога должна будет производиться на основании федеральных стандартов оценки.