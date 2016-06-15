Москва, 15 июня, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Россия не откажется от проведения инициативной политики, опирающейся на международное право. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня в ходе правительственного часа в Госдуме заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Россия будет и впредь проводить инициативную политику, опирающуюся на международное право, при центральной роли ООН. В разных форматах мы продвигаем объединительную повестку дня и готовы к равноправному сотрудничеству со всеми странами. При этом в любых условиях мы обеспечим безопасность нашей страны и граждан», — сказал Лавров.

По его словам, официальная Москва видит попытки развязать антироссийскую кампанию: «Налицо попытки подорвать позиции РФ на рынке энергоносителей и вооружения. Мы не намерены втягиваться в конфронтацию ни с США, ни с НАТО. Рассчитываем, что на Западе осознали пагубность потакания национал-радикалам и будут способствовать выполнению «Минских соглашений».

Напомним, 15 июня Сергей Лавров выступил в рамках правительственного часа в Госдуме. Министр отметил основные тенденции внешнеполитической повестки, а также ответил на вопросы депутатов.