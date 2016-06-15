Москва, 15 июня, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подтверждал готовность России работать со всеми странами над созданием системы внеблоковой безопасности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня в ходе правительственного часа в Госдуме заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Вам известна оценка международной ситуации, с которой выступал президент РФ Владимир Путин. Президент открыто называет вещи своими именами, подтверждает готовность РФ работать со всеми государствами над системой внеблоковой безопасности», — сказал Лавров.

По его словам, сегодня усиливается глобальная конкуренция, итоги которой «определят контуры мироустройства»: «Всё отчётливее ощущается намерение западных партнёров к доминированию. Очевидно, что ни одно государство, ни одна группа стран не может решать все проблемы в одиночку».

Лавров подчеркнул, что Россия «отстаивает национальные интересы в условиях антироссийского фронта действия, идущего по лекалам «холодной войны»: «С трибуны ООН в сентябре 2015 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой создания широкой антитеррористической коалиции. Действия ВС РФ сорвали планы террористов в Сирии».

Напомним, 15 июня Сергей Лавров выступил в рамках правительственного часа в Госдуме. Министр отметил основные тенденции внешнеполитической повестки, а также ответил на вопросы депутатов.