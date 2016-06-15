Москва, 15 июня, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Ответственность работодателя за невыплату заработной платы существенно ужесточается. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, соответствующий закон приняла Госдума в третьем, окончательном чтении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Закон выделяет в отдельный состав административных правонарушений частичную или полную невыплату в срок зарплаты работнику, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Максимальный штраф для работодателей, которые уличены в неоднократном нарушении сроков выплаты зарплат работникам, составит 100 тыс рублей. Максимальный размер административного штрафа для должностных лиц составит 30 тыс рублей.

Согласно принятой редакции закона, юрлицо-работодатель будет платить до 100 тыс рублей штрафа за факт нарушения, а не за задержку зарплаты отдельному работнику.

В то же время была принята норма, согласно которой штрафы начинают начисляться сразу после просрочки выплаты зарплаты. Для исчисления размера денежной компенсации работникам за задержку выплаты зарплаты и других причитающихся работнику выплат вводится прогрессивная шкала. В случае, если продолжительность задержки зарплаты превысит 15 дней, работодатель обязан будет выплатить ее с учетом процентов в размере не ниже 1/150 ключевой ставки Банка России. Сейчас за такое правонарушение предусмотрен штраф в размере 1/300 ключевой ставки независимо от срока задержки. Ключевая ставка ЦБ РФ составляет с 10 июня 10,5% годовых.