Вашингтон, 15 июня, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Мужчина и женщина пытались спасти своего 2-летнего ребенка, на которого напал аллигатор в парке Disney World в США. Об этом, как сообщает CNN, рассказал шериф округа Орандж Джерри Демингс.

(сс) skeeze Аллигатор

Трагедия произошла во вторник, 14 июня, на берегу искусственного озера Seven Seas Lagoon вблизи города Орландо (штат Флорида).

По предварительным данным, мальчик находился в воде, когда рептилия неожиданно схватила его. Отцу и матери, которые бросились на помощь ребенку, не удалось справиться с двухметровым аллигатором.

При этом известно, что мужчина получил незначительные повреждения руки.

Шериф округа Орандж добавил, что многочасовые поиски малыша пока не принесли результатов. По его словам, шансы найти мальчика живым минимальны.

Отметим, что подобных случаев в парке Disney World никогда не было, однако в последнее время местные жители стали чаще встречать крокодилов.

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