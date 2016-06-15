Брюссель, 15 июня, 2016, 12:47 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 июня, что режим прекращения огня на Украине едва сохраняется в силе, сообщает Reuters.

«Режим прекращения огня нарушается вновь и вновь, и это вызывает большие опасения», — заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после встречи глав оборонных ведомств стран-членов альянса, посвященной Украине. «Россия поддерживает сепаратистов… оборудованием и оружием. Они (российские войска) также скапливаются на украинской границе», — добавил он.

Генсек Североатлантического альянса также выступил с критикой незапланированных проверок боевой готовности вооруженных сил России. Они, по словам главы НАТО, «подрывают стабильность».

Напомним, в бельгийской столице проходит встреча глав оборонных ведомств стран-членов НАТО. В частности, на ней обсуждался вопрос об отправке контингента военнослужащих в страны Прибалтики и Польшу для противостояния так называемой «агрессии России».

По итогам встречи 14 июня было решено направить в Эстонию, Латвию и Литву, а также Польшу по одному батальону военнослужащих, численностью до 1 тысячи человек, которые будут развернуты в странах по ротационному принципу. Три из четырех батальонов сформируют США, Германия и Великобритания.